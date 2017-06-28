قاض أميركي يعلّق لمدة أسبوعين عمليات طرد جميع العراقيين

علّق قاض أميركي لمدة أسبوعين كل عمليات ترحيل #المهاجرين_العراقيين غير القانونيين من #الولايات_المتحدة، قائلاً إن هؤلاء يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو القتل إذا عادوا إلى بلادهم.

وبذلك، يكون القاضي الاتحادي مارك غولدسميث قد مدّد نطاقَ قرارٍ سابق لم يكن يشمل سوى مسيحيين كلدانيين عراقيين اعتُقلوا في منتصف حزيران/يونيو خلال مداهمة نفذتها شرطة #الهجرة في ميشيغان (شمال).

وقال غولدسميث القاضي في محكمة #ميشيغان، إن قراره الذي اتخذه الاثنين يُعلّق موقتاً إجراءات ترحيل 1444 شخصاً، ويشمل أيضاً ولايتي تينيسي (جنوب) ونيومكسيكو (جنوب غرب) حيث كان مقررا طرد 85 شخصاً خارج #الولايات_المتحدة اعتباراً من الثلاثاء.

ويأتي قرار القاضي بحسب فرانس برس، في وقت تستعد الحكومة الاتحادية لحظر دخول مواطني 6 دول مسلمة إلى الأراضي الأميركية، بعد قرار المحكمة العليا إعادة العمل جزئياً بمرسوم مثير للجدل اتخذه الرئيس دونالد #ترمب.

وكانت #واشنطن وبغداد أبرمتا في آذار/مارس اتفاقا تتعهد بموجبه الحكومة العراقية استقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة بشرط أن ترفع إدارة الرئيس دونالد ترمب #العراق من قائمة الدول المشمولة رعاياه بقرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة.

وفي منتصف حزيران/يونيو اعتقلت شرطة الهجرة في منطقة ديترويت أكثر من 100 مهاجر عراقي ممن لديهم سوابق قضائية -- وهو دافع كاف لترحيل مهاجر من الولايات المتحدة-- غير أن هؤلاء لجأوا عبر منظمة حقوقية إلى القضاء لمنع ترحليهم.

والأسبوع الماضي منح القاضي غولدسميث هؤلاء المهاجرين مهلة لتقديم الإثباتات الكافية على أن حياتهم قد تكون في خطر إذا ما عادوا إلى بلدهم.