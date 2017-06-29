أميركا تشدد إجراءاتها على رحلات الطيران القادمة

أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي، جون كيلي، الأربعاء، أن #الإدارة_الأميركية ستقر إجراءات أمنية جديدة خاصة برحلات الطيران المتوجهة إلى الولايات المتحدة، من دون تعميم حظر نقل الكومبيوترات المحمولة إلى مقصورة الركاب.

وأوضح الوزير الأميركي في خطاب ألقاه في العاصمة الأميركية أن الإجراءات الجديدة تقضي خصوصاً بإجراء عمليات تفتيش "أكثر تكاملاً" على الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى "تدقيقات مكثفة" على المعدات الإلكترونية التي ينقلها الركاب معهم.

وكانت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أعلنت سابقاً أن محادثات ستجري بين مسؤولين رفيعي المستوى من #الاتحاد_الأوروبي والولايات المتحدة حول احتمال توسيع الحظر الأميركي للحواسيب المحمولة في مقصورات الركاب ليشمل الطائرات الأوروبية.

ونسفت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المبررات الأمنية للحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على مرافقة أجهزة إلكترونية للركاب داخل مقصورات الطائرات من 12 مطاراً في 10 بلدان، حيث قالت إن الحظر قد يتسبب بكارثة من نوع آخر.