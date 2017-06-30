إطلاق نار داخل مستشفى بنيويورك.. والمهاجم ينتحر

قال مسؤولون أميركيون إن موظفا سابقا أطلق النار داخل #مستشفى برونكس لبنان الواقع في حي برونكس في شمال مدينة #نيويورك، الجمعة، ما أسفر عن مقتل أحد الأطباء وإصابة ستة أشخاص قبل أن يقتل نفسه في واقعة عنف تبدو مرتبطة بالعمل.

وأضاف المسؤولون أن المهاجم كان يرتدي معطفا أبيض ويحمل بندقية هجومية، وأنه حاول أيضا إضرام النار في نفسه. وقالوا إن الشرطة عندما دخلت المبنى عثرت على جثته بعدما أطلق النار على نفسه.

وقال رئيس الشرطة، جيمس أونيل، في مؤتمر صحافي، إن طبيبا قتل بالرصاص، وأصيب ستة آخرون، وإن خمسة منهم إصاباتهم بالغة.

وتم إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالحادثة.