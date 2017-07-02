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ترمب منتقداً وسائل الإعلام: حاولتم منعي لكنني الرئيس

المصدر: دبي - العربية.نت
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حفل بمركز كنيدي في واشنطن
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أشاد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بقدامى المحاربين في حفل في مركز كنيدي في #واشنطن يوم السبت كان أشبه بتجمع انتخابي سياسي قبل أيام من عطلة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو/تموز.

واستغل ترمب كلمته لتوجيه انتقادات لـ #وسائل_الإعلام مجدداً.

ونظم ترمب تجمعات على غرار الحملات الانتخابية بانتظام خلال شهوره الأولى في السلطة وأطلق حملة إعادة انتخابه مبكراً بشكل لم يسبقه إليه أي رئيس في المنصب في التاريخ الحديث.

كما شملت استراتيجيته للتواصل مع مؤيديه انتقاد وسائل الإعلام، حيث وجه مرة أخرى #انتقادات قاسية للصحافة في تصريحاته.

وقال "الإعلام الزائف يحاول إسكاتنا.. لكننا لن نسمح لهم".

وأضاف "الإعلام الزائف حاول منعنا من الوصول إلى #البيت_الأبيض. لكني أنا الرئيس".

كلمات دالّة

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