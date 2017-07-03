أميركا تشن ضربة جوية ضد حركة الشباب في الصومال

نفذ الجيش الأميركي ضربة جوية في الصومال استهدفت #حركة_الشباب المرتبطة بتنظيم #القاعدة، حسب ما أكده مسؤولون أميركيون، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون إن الضربة وقعت يوم الأحد في الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش. ولم تذكر تفاصيل إضافية عن الضربة، بما في ذلك أهدافها.

وقالت الميجر أودريسيا هاريس، المتحدثة باسم الوزارة: "نعمل حاليا على تقييم نتائج العملية وسنكشف عن معلومات إضافية في الوقت المناسب".

وبعد طرد المتطرفين من العاصمة #مقديشو في 2011 فقدت الحركة السيطرة على معظم مدن وبلدات الصومال. لكنها تحتفظ بوجود قوي في جنوب ووسط البلاد وما زالت تشن هجمات.

جاءت أحدث ضربة بعد شهر من ضربة أميركية بطائرة دون طيار في #الصومال قال البنتاغون إنها قتلت ثمانية متطرفين.