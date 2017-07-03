سائق تاكسي يفقد السيطرة ويدهس مشاة قرب مطار بوسطن

صدمت سيارة، اليوم الاثنين، مجموعة من المشاة قرب مطار #بوسطن، مما أدى لإصابة 10 أشخاص، حسب ما أعلنته شرطة #ماساتشوستس.

وأضافت الشرطة على "تويتر" أن أفراداً من أجهزة الإطفاء والشرطة والطوارئ في الموقع، مؤكدةً أن "التقارير الأولية تشير إلى إصابة عدد من المشاة بدرجات إصابة متفاوتة".

كما قالت شرطة ولاية ماساتشوستس في بيان "في تلك المرحلة المبدئية من التحقيق .. ليس هناك معلومات تشير إلى أن الدهس كان متعمدا".



وذكرت وسائل إعلام محلية أن سائق سيارة أجرة يعمل في جوار مطار #لوغان في بوسطن فقد السيطرة على سيارته حيث أنه ضغط على دواسة البنزين بدلا من المكابح.

وأظهرت لقطات مصورة بالفيديو بثتها شبكة "سي.أن.أن" ما بدا أنها سيارة أجرة وقد تهشمت مقدمتها وتقف بجوار مبنى.

وأشارت قناة "دبليو. سي. في. بي" التلفزيونية إلى أن المصابين كانوا في باحة قرب ساحة انتظار كانت توجد بها العشرات من سيارات الأجرة.

وقالت مصادر بالشرطة للقناة إن السائق يبلغ من العمر 57 عاما وهو من كمبردج وكان يتعاون مع السلطات. ولم يكشف عن اسمه.