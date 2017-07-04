ترمب يعرض مساعدة رضيع بريطاني مصاب بمرض عضال

عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر الاثنين، مساعدة #رضيع_بريطاني مصاب بمرض عضال، وذلك بعدما خسر والدا الطفل معركة قضائية حتى يتلقى العلاج التجريبي في الولايات_المتحدة.

وكان الرضيع #تشارلي_غارد البالغ من العمر 10 أشهر محور معركة قضائية طويلة بين والديه اللذين أرادا أن يخضع لتجربة علاجية في الولايات المتحدة وأخصائيين في مستشفى في لندن قالوا إن العلاج تجريبي ولن يجدي نفعا.

وقال #ترمب في تغريدة صباح اليوم: "إذا كان بإمكاننا تقديم المساعدة للصغير تشارلي غارد وفقا لأصدقائنا في المملكة المتحدة والبابا فسنكون سعداء للقيام بذلك".

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2017

ويعاني الطفل الذي سيتم 11 شهرا غدا الثلاثاء من اضطراب وراثي نادر يجعله غير قادر على تحريك ذراعيه أو ساقيه أو التنفس دون مساعدة.

كان والدا الرضيع كريس غارد وكوني ييتس أطلقا مناشدة للمساعدة في دفع فواتير طبيبه في #الولايات_المتحدة. وأشارت صفحة باسم تشارلي جارد على موقع "جوفاندمي دوت كوم" الإلكتروني إلى أنهما جمعا 1.3 مليون جنيه استرليني (1.68 مليون دولار) من أكثر من 83 ألف متبرع.

وقضت المحكمة العليا في #بريطانيا الشهر الماضي بأن نقل الطفل إلى الولايات المتحدة للعلاج سيطيل من معاناته دون وجود احتمالات واقعية لمساعدته.

وطلب الوالدان من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلغاء الحكم، لكن المحكمة أحجمت عن التدخل الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان صادر عن الفاتيكان أمس الأحد: "يتابع قداسة البابا قضية الصغير تشارلي غارد بعاطفة وتأثر ويعبر عن شعوره بوالديه. يصلي من أجلهما ويأمل ألا يتم تجاهل رغبتهما في مرافقة طفلهما ورعايته حتى النهاية".