مقتل شاب حاول سرقة هليكوبتر من مطار بأوريغون الأميركية

قتلت الشرطة الأميركية بالرصاص أمس الاثنين مسلحا بعد أن حاول سرقة طائرة هليكوبتر من مطار في هيلسبورو في ولاية #أوريغون، حسب ما نقلته صحيفة "أوريغونيان".

وأضافت الصحيفة أنه تم وقف كل الرحلات القادمة والمغادرة في المطار الذي يقع على بعد نحو 15 ميلا شمال غربي #بورتلاند.

وأكد المتحدث باسم شرطة #هيلسبورو لوكالة "رويترز" وقوع إطلاق نار في المطار لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل.

وذكرت الصحيفة أن المشتبه به واجه مدربا للطيران وطالبا أمام أكاديمية هيلسبورو للطيران في حوالي الساعة 11:40 صباحا وأطلق عيارا ناريا واحدا على الأقل ثم دخل لفترة وجيزة إلى الطائرة #الهليكوبتر.

وقالت الصحيفة إن ضابطا تصدى للمسلح في حقل قريب في وقت لاحق وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا.

وأضافت أنه لم تلحق أي إصابات بمدرّب الطيران أو الطالب.