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مقتل شاب حاول سرقة هليكوبتر من مطار بأوريغون الأميركية

المصدر: اوريغون (الولايات المتحدة) - رويترز
من مكان الحادثة
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قتلت الشرطة الأميركية بالرصاص أمس الاثنين مسلحا بعد أن حاول سرقة طائرة هليكوبتر من مطار في هيلسبورو في ولاية #أوريغون، حسب ما نقلته صحيفة "أوريغونيان".

وأضافت الصحيفة أنه تم وقف كل الرحلات القادمة والمغادرة في المطار الذي يقع على بعد نحو 15 ميلا شمال غربي #بورتلاند.

وأكد المتحدث باسم شرطة #هيلسبورو لوكالة "رويترز" وقوع إطلاق نار في المطار لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل.

تطويق مكان الحادثة تطويق مكان الحادثة

وذكرت الصحيفة أن المشتبه به واجه مدربا للطيران وطالبا أمام أكاديمية هيلسبورو للطيران في حوالي الساعة 11:40 صباحا وأطلق عيارا ناريا واحدا على الأقل ثم دخل لفترة وجيزة إلى الطائرة #الهليكوبتر.

وقالت الصحيفة إن ضابطا تصدى للمسلح في حقل قريب في وقت لاحق وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا.

وأضافت أنه لم تلحق أي إصابات بمدرّب الطيران أو الطالب.

كلمات دالّة

#أوريغون, #بورتلاند, #هيلسبورو, #الهليكوبتر, #سرقىة هليكوبتر, #أميركا, #الولايات المتحدة, #الشرطة الأميركية

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