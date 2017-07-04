واشنطن ترفض مجدداً إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول

تسعى #إسرائيل منذ سنوات إلى دخول قائمة الدول التي يسمح لسكانها بدخول الولايات المتحدة الأميركية بدون تأشيرة، حيث حاولت الحكومات الإسرائيلية على مختلف أجيالها تغيير هذا الوضع والحصول على هذا الامتياز من أكبر صديقة لها، لكن هذه المحاولات فشلت والأميركيون لم يكشفوا السبب.

وبعد وصول إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إلى #البيت_الأبيض كررت إسرائيل المحاولة، ولكنها لم تنجح هذه المرة أيضا وقررت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي تبنّي هذا الموضوع ودفعه، ومن خلال فحص أجرته اتضح بأن السبب الرئيسي للرفض هو مطالبة الولايات المتحدة بالوصول إلى مستودع بصمات الإسرائيليين بشكل كامل لكن هذا الأمر سيناط بمشاكل تتعلق بحقوق الفرد بحسب مزاعم إسرائيل.

وقالت حوطوبيلي إن الطلب الأميركي يحتم تغيير القانون في إسرائيل، ولذلك فقد اجتمعت في الأسبوع الماضي مع القسم القانوني في الوزارة من أجل دفع القانون الذي يسمح بتحقيق تقدم في هذا المجال.

إلا أنه اتضح أن هناك أسبابا أخرى للرفض الأميركي، وهي بالإضافة إلى السبب الذي طرحته حوطوبيلي، مسألة "نسبة المرفوضين". فكل دولة تطلب الدخول إلى هذا الترتيب تلتزم بعدد مرفوضين منخفض نسبيا، وإسرائيل لا تتجاوب مع هذا الطلب، لأن الكثير من شبانها الذين يطلبون دخول الولايات المتحدة سنويا يتم رفض طلباتهم.

والسبب الثالث هو طلب الأميركيين تسهيل دخول الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أميركية، عبر #مطار_بن_غوريون. فإسرائيل تجبر الفلسطينيين الأميركيين، على دخول البلاد فقط عبر #معبر_اللنبي على الحدود الأردنية، ما يعني أن عليهم الوصول إلى #الأردن ومن ثم إلى الأراضي الفلسطينية ولم تقرر إسرائيل حتى اليوم التجاوب مع الطلب الأميركي.