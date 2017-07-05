أميركا تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية

قالت سفيرة #واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي #هيلي، الأربعاء إن أفعال كوريا الشمالية "تغلق المجال سريعا أمام إمكانية الحل الدبلوماسي" وإن الولايات المتحدة جاهزة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها.



وأضافت هيلي في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التجربة التي أجرتها بيونجيانج مؤخرا على #صاروخ_باليستي عابر للقارات "تتمثل إحدى قدراتنا في قواتنا العسكرية الهائلة. سنستخدمها إذا اضطررنا لذلك لكننا نفضل ألا يتحتم علينا المضي في ذلك الاتجاه".



وقالت إن الولايات المتحدة ستقترح فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في الأمم المتحدة "في الأيام القادمة".



وحذرت أيضا من أن واشنطن على استعداد لقطع #التجارة مع الدول التي تتعامل تجاريا مع كوريا الشمالية في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

من جانبه قال #الجيش_الأميركي، اليوم الأربعاء، إنه قادر على الدفاع عن الولايات المتحدة في وجه تهديدات "جديدة" من برنامج #كوريا_الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وذلك عقب إجراء بيونغ يانغ أول تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الاثنين.

وأشار الكابتن جيف ديفيس، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون إلى تجربة أميركية الشهر الماضي نجح خلالها صاروخ أطلق من قاعدة أميركية في اعتراض صاروخ يحاكي هجوما افتراضيا من كوريا الشمالية.