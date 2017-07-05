أميركا ترفع الحظر عن الكمبيوتر على متن طيران الإمارات

أعلنت شركة #طيران_الإمارات أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء أن #الولايات_المتحدة رفعت الحظر عن اصطحاب الركاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات المتجهة إلى مدن أميركية وذلك "بأثر فوري".

وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان "عملت طيران الإمارات بالتعاون مع عدد من الأطراف المعنية في صناعة الطيران المدني والسلطات المحلية لتطبيق إجراءات وبروتوكولات أمنية مشددة لتلبية التوجيهات الأمنية الجديدة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية بالنسبة لكل الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة".

يشار إلى أن طيران الإمارات تسيّر رحلات إلى 12 مدينة أميركية.

والثلاثاء أعلنت الخطوط الجوية العربية #السعودية، بدورها أنها تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في#المملكة على تطبيق التوجيهات الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية فيما يخص الإجراءات الأمنية البديلة التي ستسمح للضيوف بحمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة الكبيرة داخل مقصورات الركاب على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت أنه يتوقع أن يتم السماح لجميع الضيوف المسافرين إلى أميركا في موعدٍ أقصاه 2017/7/19، باصطحاب أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب.

وقبلها بيومين رفعت الولايات المتحدة الحظر على الكمبيوتر على متن رحلات طيران الاتحاد.