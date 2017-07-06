ترمب يصل إلى وارسو في مستهل جولة أوروبية

وصل الرئيس الأميركي دونالد #ترمب مساء الأربعاء الى وارسو في مستهل جولة أوروبية بالغة الأهمية تستمر 4 أيام يشارك خلالها في قمة مجموعة العشرين في هامبرغ الألمانية ويلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وحطت الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" في مطار #وارسو حيث كان وزير الخارجية البولندي ويتولد واتشيكوفسكي في استقبال الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا وابنته ايفانكا وزوجها جاريد كوشنر.

ومن #بولندا سيتوجه ترمب إلى ألمانيا لحضور أول قمة له لمجموعة العشرين.

وسيلقي ترمب في بولندا خطابا طويلا الخميس ويشارك في قمة "مبادرة البحار الثلاثة" (البلطيق والادرياتكي والبحر الاسود) التي تضم اثني عشر بلدا من اوروبا الوسطى أعضاء في الاتحاد الاوروبي.

وبعد بولندا، ينتقل ترمب إلى هامبورغ في ألمانيا حيث تعقد قمة مجموعة العشرين.

وسيجري على هامشها للمرة الاولى محادثات شائكة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول #سوريا واوكرانيا و #كوريا الشمالية ومكافحة #الأرهاب والاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الاميركية 2016.

وسيلتقي ترمب ايضا الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وسيناقش #ترمب مع الرئيس الصيني التدابير الواجب اتخاذها، بعدما حاول عبثا إقناع #بكين بتشديد الضغط على بيونغ يانغ.

