دبلوماسي أميركي: السودان أظهر أنه شريك في حل القضايا

قال القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، عن القرار الذي ستصدره بلاده بشأن العقوبات على السودان في 12 يوليو الجاري، إنه "لا أحد يريد أن يعيد عقارب الساعة للوراء في علاقتنا مع السودان، وإن التقدم في العلاقات بين البلدين حقيقي".

وقبيل مغادرته البيت الأبيض بأسبوع، أصدر الرئيس السابق باراك أوباما أمراً تنفيذياً برفع العقوبات مؤقتاً لمدة 6 أشهر.

ومن المقرر أن ينظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أمر العقوبات في 12 يوليو الجاري.

وقال كوتسيس في خطاب نشره موقع السفارة الأميركية بالخرطوم في ذكرى استقلال الولايات المتحدة الأميركية "أنا أعلم أن كل واحد منكم يأمل في إعلان هذا المساء. كل ما يمكنني قوله هو أننا جميعاً ننتظر قرار الرئيس ترمب في 12 يوليو".

وأضاف "لذا يرجى عدم محاولة التنبؤ بالمستقبل أو قراءة الفنجان أو لغة جسدي".

واعتبر أنه "لا أعتقد أن هناك أي شخص يريد أن يعيد عقارب الساعة. إن التقدم في علاقاتنا حقيقي، ونريد أن يستمر هذا الزخم الإيجابي".

وأضاف كوتسيس "وقد أظهر السودان أنه شريك في حل القضايا الإقليمية واتخذت خطوات موثوقة نحو السلام".

وكشف كوتسيس في خطابه الذي حفل بإشارات نادرة عن تقدم في خطة "المسارات الخمسة" المفضية إلى رفع العقوبات.

وفي هذا السياق قال كوتسيس في خطابه "لقد كانت السنة الماضية مثيرة، مع العديد من التغيرات الملحوظة في السودان، وفي المنطقة، وعلى الصعيد الدولي، لذلك من السهل أن ننسى إلى أي مدى وصلنا".

وأضاف "عندما وصلت لأول مرة لأكون القائم بأعمال السفارة الأميركية في يوليو من عام 2016، كانت خطتنا للمسارات الخمسة سرية وصريحة، وكان الكثيرون في الحكومتين متشككين من فرص نجاحها، ولكن منذ ذلك الحين وضعنا ببطء الأسس لعلاقة بين بلدينا لم تحدث منذ عقود".