الصورة الأكثر تداولاً في روسيا لمصافحة ترمب وبوتين

تداولت وسائل الإعلام الروسية، على نطاق واسع، صورة خاصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش #قمة_العشرين في ألمانيا.

والصورة المتداولة، الجمعة، يبدو فيها ترمب وهو يمد يده لـ #مصافحة بوتين، فيما يتراجع الأخير ويبدي تحفظاً وتردداً قبيل المصافحة.

ووفقا لحساب غاري كاسباروف، بطل العالم الروسي السابق للشطرنج على "تويتر"، فإن هذه الصورة كانت الأكثر انتشارا في #روسيا اليوم.

التعليقات المصاحبة للصورة في العديد من وسائل الإعلام الروسية أثنت على #بوتين بسبب تحفظه ورباطة جأشه في التعامل مع الرؤساء الأميركيين.

وبالتزامن، نشر مستخدمون روس بكثافة صورة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع بوتين، والتي يبادر فيها أوباما بمد يده للمصافحة، ويبدو فيها بوتين متحفظا أيضا.

مصافحة أوباما وبوتين المذكورة جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2015.

وناقش #ترمب وبوتين في اجتماعهما، الجمعة في هامبورغ، عدة قضايا، أهمها أزمة سوريا، والتحقيقات المثارة حول تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، حيث أصر الرئيس الروسي على نفي المزاعم المثارة حولها.