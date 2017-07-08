بريطانيا تستبعد ضربة أميركية لكوريا الشمالية

صرح وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، بعد لقاء مع نظيره الأميركي جيمي #ماتيس، الجمعة، أن اللجوء إلى خيار عسكري تتحدث عنه الإدارة الأميركية ضد #كوريا_الشمالية احتمال "بعيد جداً".

وقال فالون في مركز فكري رداً على سؤال عما إذا كانت دول حلف شمال #الأطلسي ستساعد #الولايات_المتحدة في ردع كوريا الشمالية عن مزيد من التسلح "أولاً نحن بعيدون جداً عن البحث في خيارات عسكرية".

كما أضاف أن الأمر "ليس تهديداً للولايات المتحدة وحدها، ولا نتوقع أن تعالج الولايات المتحدة ذلك بمفردها. التهديد يطال كل الأسرة الدولية"، داعياً إلى تعزيز العقوبات المفروضة على #بيونغ_يانغ.

وأجرت كوريا الشمالية، الثلاثاء، للمرة الأولى تجربة لصاروخ عابر للقارات يمكن أن يصل إلى ألاسكا.

وقبل لقائهما، أكد ماتيس أن المبادرات في مواجهة كوريا الشمالية تقضي خصوصاً بتكثيف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية.

وقال الوزير الأميركي، الخميس، إن تجربة صاروخ عابر للقارات "لا يقربنا من حرب، لأن الرئيس ترمب ووزير الخارجية تيلرسون كانا واضحين جدا بتأكيدهما أننا نقوم قبل كل شيء بجهود دبلوماسية واقتصادية".