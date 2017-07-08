هيلي: الجميع يعلمون بأن روسيا تدخلت في انتخاباتنا

أكدت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب واجه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في شكل مباشر حول المزاعم بشأن تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الاميركية في 2016، وذلك خلال لقائهما الأول الجمعة على هامش قمة #مجموعة_الـ20 في هامبورغ بألمانيا.

وقالت هايلي في مقتطفات من مقابلة ستبثها شبكة "سي. إن. إن" صباح الأحد: "لقد واجه (ترامب) الرئيس #بوتين، جعل من هذا الأمر (التدخل في الانتخابات الأميركية) الموضوع الأول الذي يتم التطرق إليه. الجميع يعلمون بأن روسيا تدخلت في انتخاباتنا".

وأضافت أن #ترمب "أراد أن ينظر في عينيه، أن يبلغه.. بأننا نعلم بأنكم تدخلتم في انتخاباتنا، نعم، نعلم بأنكم قمتم بذلك وعليكم أن تكفوا" عن الأمر.

وأدلى الجانبان الأميركي والروسي بتصريحات متناقضة بشكل كبير بشأن الاجتماع الذي جرى الجمعة في #هامبورغ بين الرئيسين. فقد نفت روسيا مجددا التدخل في الانتخابات وصرح بوتين السبت "اعتقد أن إجاباتي أقنعت" ترمب خلال الاجتماع وأنه "وافق" عليها.

إلا أن #هايلي أوضحت أن النفي الروسي كان متوقعا. وأضافت لشبكة "سي. إن. إن": "روسيا تحاول أن تحفظ ماء وجهها.. وهي لا تستطيع ذلك".

وتابعت: "الجميع يعلمون بأنهم لا يتدخلون فقط في الانتخابات في الولايات المتحدة بل يقومون بذلك في قارات أخرى ويقومون به محاولين زرع الفوضى في هذه الدول".

وقالت أيضا "على الدول أن تعلم بأن هناك تداعيات حين يتم التدخل في انتخاباتنا" من دون أن تخوض في التفاصيل.