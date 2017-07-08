فيديو.. شعار سيدة بولندا الأولى "ميلانيا أولاً ثم ترمب"

واجه الرئيس الأميركي دونالد #ترمب موقفا محرجا أثناء زيارته إلى #بولندا، الخميس، وقبيل توجهه إلى ألمانيا للمشاركة في قمة العشرين الجمعة.

سيدة بولند الأولى، أغاثا كورنهاوزر دودا، تقدمت لمصافحة زوجة ترمب #ميلانيا، في اللحظة التي مد فيها الرئيس ترمب يده للمصافحة، ولكن دودا استمرت في وجهتها للترحيب بسيدة أميركا الأولى ميلانيا، وعادت إلى ترمب لتصافحه.

مقطع الفيديو لا يكشف بالقطع ما إذا كان موقف السيدة الأولى مفتعلا أم تلقائيا، ولكنها كانت لحظة حرجة للغاية للرئيس ترمب رمق خلالها #سيدة_بولندا_الأولى بنظرات حادة.

حدثت #المصافحة خلال لقاء الرئيس البولندي اندجي دودا وزوجته مع ترمب وميلانيا أمام وسائل الإعلام.