بالفيديو.. ترمب وبوتين يتهكمان على الصحفيين

تناقلت وسائل إعلام أميركية أقوالاً وجهها الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين إلى نظيره الأميركي دونالد #ترمب على هامش #قمة_العشرين في #ألمانيا ، عقب إجراء مراسم التصوير والمصافحة بينهما أمام صحفيين قبل بدء المحادثات.

ونشرت وسائل إعلام فيديو، يطلب فيه منظمو اللقاء من #الصحفيين ترك الغرفة التي جلس فيها الرئيسان، حيث شرع الصحفيون في طرح أسئلتهم على الرئيسين، وحينها انحنى بوتين نحو ترمب وسأله، موجهاً إبهامه صوب الصحفيين: "هل هؤلاء هم من يزعجونك؟"، ليرد ترمب قائلا: "نعم، هؤلاء هم، أنت محق في ذلك".

وناقش #ترمب وبوتين في اجتماعهما، الجمعة في #هامبورغ، عدة قضايا، أهمها أزمة #سوريا، والتحقيقات المثارة حول تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، حيث أصر الرئيس الروسي على نفي المزاعم المثارة حولها.