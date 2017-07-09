ترمب: حان الوقت للعمل مع روسيا بشكل بناء

أكد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الأحد، أن الوقت قد حان للعمل "بشكل بناء" مع #موسكو، قائلا إن نظيره الروسي #فلاديمير_بوتين "نفى بشدة" التدخل في #انتخابات عام 2016.

وكتب ترمب على موقع "تويتر" في وقت مبكر بعد عودته من رحلة استغرقت أربعة أيام إلى #أوروبا حيث التقى بوتين للمرة الأولى "مارست ضغوطا شديدة على الرئيس بوتين مرتين بشأن التدخل الروسي في انتخاباتنا"، مضيفا "نفى ذلك بشدة. لقد حان الوقت للمضي قدما للعمل بشكل بناء مع #روسيا".

والتقى بوتين ترمب، الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة #هامبورغ الألمانية، في اجتماع طغت عليه ادعاءات بأن روسيا سعت للتأثير على نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي.

وقد أصدر الجانبان تقارير متضاربة حول الاجتماع، حيث قال بوتين، السبت، إن ترمب أبدى "ارتياحا" إزاء نفيه أي تدخل روسي في الانتخابات.

وصرحت نيكي هايلي، السفيرة الأميركية لدى #الأمم_المتحدة، أن النفي الروسي كان متوقعا.

وقالت إن "روسيا تحاول إنقاذ ماء الوجه. لا تستطيع ذلك ،الجميع يعلم أنها تدخلت في الانتخابات".