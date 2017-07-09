نيويورك تايمز: ابن ترمب وصهره التقيا محامية روسية

ذكرت صحيفة " #نيويورك_تايمز "، السبت، أن الابن الأكبر للرئيس الأميركي #دونالد_ترمب وصهره والمدير السابق لحملته الانتخابية التقوا مع محامية روسية لها صلة بالكرملين بعد فترة وجيزة من فوز ترمب بترشيح الحزب الجمهوري له في انتخابات الرئاسة العام الماضي .

وقالت الصحيفة نقلا عن سجلات حكومية سرية ومقابلات مع أشخاص أطلعوا على هذه السجلات إن الاجتماع عُقد في برج ترمب في مانهاتن يوم 9 يونيو/ حزيران 2016 وكان أول اجتماع خاص مؤكد بين أفراد الدائرة المقربة من ترمب ومواطن روسي.

وأكد دونالد ترمب الابن اللقاء في بيان ووصفه بأنه كان "اجتماعا تمهيديا قصيرا" ركز بشكل أساسي على قضية #تبني_الأطفال. وقال إنه طلب من #جاريد_كوشنر صهر ترمب وبول مانافورت مدير حملته الانتخابية في ذلك الوقت المشاركة في الاجتماع. وقال محام عن كوشنر إن صهر ترمب "حضر لفترة وجيزة" اللقاء.

ويجري محقق اتحادي خاص وعدة لجان بالكونجرس تحقيقات في اتصالات محتملة بين حملة ترمب وممثلين روس في إطار تحقيق أوسع في مزاعم بأن موسكو تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

ونُشر مقال #نيويورك_تايمز بعد يوم من بحث ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزاعم التدخل في الانتخابات خلال اجتماع قمة زعماء مجموعة العشرين في مدينة هامبورج بألمانيا.

وقال دونالد ترمب الابن إن الاجتماع عُقد بشكل أساسي لبحث برنامج شعبي لمساعدة الأميركيين على تبني أطفال روس كانت الحكومة الروسية قد أوقفته.

وأضاف في بيان‭ ‬"لكنه لم يكن قضية انتخابية في ذلك الوقت ولم تجر متابعة له. طلب مني أحد معارفي حضور اللقاء ولكن لم يتم إبلاغي سلفا باسم الشخص الذي سألتقي معه".

ومن جانبه، أوضح جيمي جوريليك محامي كوشنر أن صهر ترمب "حضر لفترة وجيزة" اللقاء. وأضاف أن كوشنر أجرى أكثر من 100 اتصال أو لقاء مع ممثلين من أكثر من 20 دولة خلال الحملة والمرحلة الانتقالية التي تلت الانتخابات.

وأفادت الصحيفة أن المحامية الروسية التي شاركت في الاجتماع هي ناتاليا فيسلنيتسكايا المعروفة بحملتها على قانون أميركي يحظر التعامل مع الروس الذين يُشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان . وأضافت الصحيفة أن هذا القانون أثار غضب بوتين الذي رد بوقف تبني الأميركيين أطفالا روسا.