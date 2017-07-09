واشنطن تدعو موسكو إلى خفض التصعيد في أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، الأحد، روسيا إلى "القيام بالخطوة الأولى لخفض #التصعيد " في شرق #أوكرانيا الذي يشهد نزاعا داميا منذ ثلاث سنوات.

وقال تيلرسون في أول زيارة رسمية إلى #كييف "من الضروري أن تقوم #روسيا بالخطوة الأولى لـ #خفض_التصعيد في شرق أوكرانيا، خصوصا #وقف_إطلاق_النار وسحب العتاد العسكري".

وأضاف بعد اجتماعه بالرئيس الأوكراني بترو بيروشينكو "ندعو روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقيات (السلام) #مينسك وإلى استخدام نفوذها لدى الانفصاليين".

وقتل أكثر من 10 آلاف شخص بين مدني وعسكري من الجانبين في شرق أوكرانيا منذ اندلاع النزاع بين قوات كييف ومتمردين #انفصاليين مدعومين من روسيا في 2014.

وتتهم كييف ومعها الغربيون، #موسكو بتقديم دعم عسكري ومالي للمتمردين، الأمر الذي تنفيه روسيا باستمرار.

وأتاحت اتفاقيات مينسك للسلام الموقعة في شباط/فبراير 2015 خفضا كبيرا في أعمال العنف في شرق أوكرانيا، لكن بنود الاتفاق تنتهك بانتظام في حين بقيت جوانبه السياسية حبرا على ورق. ويتبادل المعسكران الاتهام بالتسبب في هذا الفشل.

وتزامن وصول تيلرسون مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس الذي دعا الأحد طرفي النزاع إلى الاحترام التام لآخر وفقا لإطلاق النار أبرم في 24 حزيران/يونيو 2017.