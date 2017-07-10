ترمب يتراجع عن إنشاء وحدة للأمن الإلكتروني مع روسيا

تراجع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب عن حملته لإنشاء وحدة للأمن #الإلكتروني مع #روسيا وقال في تغريدة على #تويتر إنه لا يعتقد أنها يمكن أن تحدث وذلك بعد ساعات فقط من تشجيعه على إنشاء تلك الوحدة بعد محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وقال ترمب على تويتر "حقيقة أنني والرئيس بوتين ناقشنا إنشاء وحدة للأمن الإلكتروني لا تعني أنني أعتقد أنها يمكن أن تحدث. فهي لا يمكن أن تحدث ".



وأشار ترمب بعد ذلك إلى اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار في سوريا قائلا "يمكن أن يحدث وحدث ".



The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017



