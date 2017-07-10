ترمب يتهم مدير مكتب التحقيقات السابق بتسريب معلومات

اتهم الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، مدير #مكتب_التحقيقات_الفيدرالي السابق #جيمس_كومي، بتسريب معلومات سرية لوسائل الإعلام.

وفي تغريدة كتبها ترمب، اليوم الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر، وصف تصرف كومي بأنه "غير قانوني".

James Comey leaked CLASSIFIED INFORMATION to the media. That is so illegal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

كما شارك ترمب، عبر صفحته على "تويتر" رابطا لموقع شبكة #فوكس_نيوز الأميركية يتهم فيه كومي بتسريب معلومة سرية للغاية لأحد أصدقائه.

Report accuses material James Comey leaked to a friend contained top secret information pic.twitter.com/Hkg4cAb6o9 — FOX & friends (@foxandfriends) July 10, 2017

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "ذا هيل" الأميركية نقلًا عن مصادر (لم تسمّها)، بأن أكثر من نصف المذكرات الشخصية التي سجلها كومي بعد الأحاديث مع ترمب حول مسألة صلاته مع روسيا، كانت تحتوي معلومات سرية.

وبحسب المصادر، تسربت المعلومات الواردة في 4 من 9 تسجيلات تحمل علامة "سري" أو "سري للغاية" إلى وسائل الإعلام لاحقا.

وكان كومي قد اتهم الرئيس الأميركي بالضغط عليه بشأن التحقيق في صلات فريقه المزعومة بروسيا، وذلك بعد أن أقاله ترمب من منصبه مطلع مايو/أيار الماضي.