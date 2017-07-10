متحدث قانوني: ترمب لم يعلم بلقاء نجله ومحامية روسية

قال مارك كورالو وهو متحدث باسم الفريق القانوني للرئيس الأميركي #دونالد_ترمب إن الرئيس "لم يكن على علم ولم يحضر" اجتماعا عقد في 2016 بين نجله ومحامية روسية مرتبطة بالكرملين.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد أن الاجتماع عقد بعد أن تلقى دونالد ترمب الابن وعودا منها بتقديم معلومات تسيء لسمعة منافسة والده الديمقراطية على الرئاسة #هيلاري_كلينتون .

وأضافت الصحيفة أن مدير حملة ترمب آنذاك بول مانافورت وصهره #جاريد_كوشنر حضرا الاجتماع أيضا مع المحامية الروسية ناتاليا فسيلنيتسكايا.

وأفادت الصحيفة نقلا عن سجلات حكومية سرية ومقابلات مع أشخاص أطلعوا على هذه السجلات أن الاجتماع عُقد في برج ترمب في مانهاتن يوم 9 يونيو/ حزيران 2016، وكان أول اجتماع خاص مؤكد بين أفراد الدائرة المقربة من ترمب ومواطن روسي.