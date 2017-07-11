خلافات بين الجمهوريين حول تسوية بشأن "أوباماكير"

يسعى الجمهوريون للتوصل إلى تسوية بشأن مشروع #قانون_الرعاية_الصحية الذي طلب الرئيس دونالد #ترمب من أعضاء #الكونغرس تمريره قبل مطلع آب/أغسطس المقبل، لكنه يواجه مأزقاً بسبب خلافات داخل معسكره.

وعاد أعضاء مجلس الشيوخ، الاثنين، بعد عطلة عيد الاستقلال في 4 تموز/يوليو، التي دامت أسبوعاً، وعلى جدول أعمالهم صيغة جديدة من المشروع تقضي بإلغاء بعض مواد قانون الرعاية الصحية "أوباماكير" الذي أقر في عهد الرئيس السابق باراك #أوباما.

وكانت صيغة أولى من مشروع القانون قد أقرت من قبل مجلس النواب في حزيران/يونيو الماضي، لكن مناقشة صيغة معدلة منه في مجلس الشيوخ أرجئت في اللحظة الأخيرة بسبب معارضة عدد من أعضائه المحافظين والمعتدلين.

وافتتح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الجلسة الاثنين بدون أن يكشف ما إذا كانت تمت تسوية الخلافات بين مختلف تيارات الجمهوريين. وقد فضل إدانة معارضة الأقلية الديمقراطية. وقال: "أشعر بالأسف لأن زملاءنا الديمقراطيين أظهروا أنهم لا يريدون العمل معنا".

ودعا #ترمب الاثنين الكونغرس إلى تمرير مشروع القانون قبل بداية آب/أغسطس. وكتب على حسابه على تويتر "لا يمكنني تخيل أن يجرؤ الكونغرس على مغادرة واشنطن دون الموافقة كلياً على قانون الرعاية الصحية الجميل"، مشيراً بذلك إلى العطلة الصيفية للكونغرس طوال آب/أغسطس المقبل.

وبذلك يكون لدى أعضاء الكونغرس مهلة من ثلاثة أسابيع قبل استئناف عطلهم، لكن عدداً كبيراً منهم دعوا إلى إلغاء العطل الصيفية لتبني قانون بأي ثمن.

وذكر موقع "بوليتيكو" الإلكتروني أن صيغة جديدة من خطة الإصلاح التي يطرحها الجمهوريون يمكن أن تكشف، الخميس، في مجلس الشيوخ، على أن تناقش ويتم التصويت عليها الأسبوع المقبل.

ولم يعرف ما إذا كان نحو عشرة من الأعضاء الجمهوريين المعارضين للخطة قد تراجعوا عن رفضهم هذا، بينما وعد الأعضاء الديمقراطيون بالتصويت ضده. وبما أن الجمهوريين يشغلون 52 مقعداً في المجلس والديمقراطيون 48 مقعداً، يبدو هامش المناورة ضيقاً جداً.

وجعل ترمب من تعديل وتغيير قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباماكير" هدفاً رئيسياً على أجندته.

وبعدما صدرت عنه إشارات متناقضة، أصبح الرئيس الجمهوري يدعم تبني قانون يعدل النظام بالكامل. وكان قبل عشرة أيام يؤيد العمل على مرحلتين، أولاهما إلغاء القانون الديمقراطي الذي صدر في 2010 مما يؤثر على عشرات الملايين من الأميركيين، ثم صياغة قانون لإصلاح النظام الصحي وتبنيه.

في المقابل، يعارض الديمقراطيون فكرة الإلغاء ولو جزئياً، واقترحوا على الجمهوريين التخلي عن وعدهم هذا للتعاون بشأن قانون يصحح الثغرات في نظام "أوباماكير".

وقال زعيم الكتلة الديمقراطية تشاك شومر: "بعد أسابيع من العمل يبدو أن أصدقاءنا في الحزب الآخر لم يحصلوا على الأصوات الضرورية ليحققوا تقدماً في مشروع قانونهم".