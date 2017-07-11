شرطة الكونغرس تعتقل 80 متظاهرا ضد إلغاء أوباماكير

اعتقلت شرطة #الكونغرس الأميركي في واشنطن الاثنين 80 شخصا لتظاهرهم بدون ترخيص في مبان تابعة للكابيتول احتجاجا على مشروع قانون لإصلاح نظام الرعاية الصحية يريد الرئيس دونالد #ترمب من #الكونغرس اقراره سريعا لإلغاء قانون #أوباماكير الذي اقره سلفه باراك أوباما.

وبعد عطلة عيد الاستقلال التي استمرت أسبوعا استأنف مجلس الشيوخ اجتماعاته الاثنين فيما يفترض أن يستأنف مجلس النواب جلساته الثلاثاء.

وتوزع المتظاهرون على مجموعات صغيرة في أكثر من 13 موقعا في محيط الكابيتول فيها مبان تضم مئات المكاتب التابعة للبرلمانيين ومساعديهم.

واشارت شرطة الكابيتول في بيان إلى انها اعتقلت 32 رجلا و48 امرأة لمشاركتهم في "تظاهرة غير قانونية".

وكان ترمب حض الاثنين الكونغرس على تمرير مشروع قانون لإصلاح قانون الرعاية الصحية قبل الدخول في العطلة البرلمانية الصيفية التي تستمر طيلة شهر آب/اغسطس المقبل.

وجعل ترمب من تعديل وتغيير قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباماكير" هدفا رئيسيا على أجندته.

وكان زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل سعى لوضع التصويت على القانون الجديد على روزنامة المجلس قبل عطلة 4 تموز/يوليو. لكن بعض الخلافات في معسكر حزبه في حزيران/يونيو الفائت أجبرته على تأجيل التصويت.

وأعد ماكونيل خطته بشكل سري مع عدد من مساعديه، ودون الاستعانة ببعض البرلمانيين الرئيسيين الذين عبروا لاحقا عن قلقهم من أن القانون سيجعل ملايين الاميركيين بدون تغطية صحية.

ويعمل الجمهوريون منذ سبعة أعوام على إلغاء إصلاح نظام التأمين الصحي "أوباماكير" الذي أقر خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.