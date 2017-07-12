الكونغرس يطالب تيلرسون بتشديد لهجته حول النووي الإيراني

طالب عدد من النواب الجمهوريين في #الكونغرس_الأميركي وزير الخارجية، ريكس #تيلرسون، بتشديد لهجته تجاه الملف النووي الإيراني وعدم مصادقته، على ما تدعيه #إيران بالتزامها في الاتفاق النووي.

وبعث النواب الأربعة في الكونغرس، وهم: توم كوتن وتيد كروز وديفيد برود وماركو روبيو، رسالة إلى تيلرسون مطالبينه بعدم إقراره بالتزام إيران في الاتفاق النووي مع الدول الست، وفق ما جاء في صحيفة واشنطن بوست.

وقال تيلرسون، في نيسان/أبريل الماضي، خلافاً لمواقف زملائه في البيت الأبيض، إن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 2015 وإن رفع العقوبات عن طهران لا يعارض المصالح الأميركية، لكنه أضاف في حينها أن ثمة مخاوف بشأن دورها كدولة راعية للإرهاب.

وينص الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى على أن تُعلم وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس كل 90 يوماً بمدى التزام إيران، بما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وذكرت واشنطن بوست أن صبر نواب الكونغرس قد نفد، لذلك يطالبون تيلرسون بالإعلان أن طهران انتهكت #الاتفاق_النووي.

وأكد النواب الجمهوريون في الرسالة أن "الوقت لتغيير سياسة الولايات المتحدة أمام إيران قد مضى عليه سنوات عدة. ومع اقتراب انتهاء فترة أخرى من الـ90 يوماً، يجب الإعلان أن طهران قد انتهكت الاتفاق النووي وتقوم بزعزعة الاستقرار وتمارس سلوكاً عدوانياً".

وجاء في الرسالة: "لا تزال إيران تقود ميليشيات في المنطقة وتدعم #الإرهاب وتطور الصواريخ الباليستية وتنتهك حقوق شعبها".

كما تتهم الولايات المتحدة طهران منذ فترة طويلة بكونها أكبر راعية للإرهاب في العالم وتقول إنها تدعم صراعات في سوريا والعراق واليمن وتساند جماعات مثل حزب الله حليفها في لبنان والحوثيين في اليمن.