ترمب: هذه أكبر حملة مطاردة للساحرات بالتاريخ السياسي!

دافع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الأربعاء عن ابنه دونالد قائلاً إنه "بريء"، وذلك بعد أن كشفت رسائل إلكترونية أن ترمب الابن رحب بمساعدة روسية ضد هيلاري كلينتون منافسة والده في الانتخابات الأميركية العام الماضي.



وكتب ترمب في تغريدة على تويتر مشيراً إلى مقابلة تلفزيونية أجراها ابنه أمس "قام ابني دونالد بعمل جيد الليلة الماضية. لقد كان منفتحاً وشفافاً وبريئاً. هذه أكبر حملة مطاردة للساحرات في التاريخ السياسي. أمر محزن!".

بدوره، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الأربعاء إن #الكرملين لم يتواصل نهائياً مع المحامية الروسية ناتاليا فيسلنيتسكايا التي التقت مجموعة من مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي.



وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "قلنا من قبل إن لا علم لدينا مطلقا بهذه القصة لم نتواصل أبدا مع هذه المحامية... وليس لها أي صلة بنا".



وأشارت رسائل بالبريد الإلكتروني نشرت أمس الثلاثاء إلى أن نجل ترمب الأكبر وافق العام الماضي على لقاء سيدة قيل له إنها محامية للحكومة الروسية ربما تمتلك معلومات تضر بهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في إطار دعم موسكو الرسمي لوالده.