نجل ترمب:التقيت محامية روسية 20 دقيقة فقط دون علم والدي

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء بـ"الشفافية" التي أبداها ابنه البكر #دونالد_جونيور عندما أعلن بأنه التقى محامية روسية قدمت على أنها موفدة من الحكومة الروسية.

وقال الرئيس #ترمب في تصريح قرأته متحدثة باسمه: "إن أبني شخص يتمتع بخصال عالية وأنا أحيي شفافيته".

وكان #ترمب_الإبن أقرّ بأنه التقى في حزيران/يونيو 2016 المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا التي كانت على ما يبدو تريد تزويده بمعلومات مؤذية لمنافسة والده الديموقراطية هيلاري #كلينتون.

والتقى دونالد جونيور بفيزيلنيتسكايا في برج ترمب في 9 حزيران/يونيو 2016 برفقة صهر الرئيس جاريد كوشنر ومدير حملة ترمب بول مانافورت، بعد إبلاغه بأنها يمكن أن تسلمه معلومات من الحكومة الروسية تستهدف المس بالمرشحة الديموقراطية كلينتون.

وأقر ترمب جونيور بأنه كان مهتما بالحصول على معلومات تلحق ضررا بكلينتون معتبراً أن أي شخص كان سيفعل الشيء نفسه، إلا أن الاجتماع لم يقدم له أي معلومات، حسب قوله.

توضيحات من دونالد جونيور

وفي حديث تلفزيوني، أكد دونالد جونيور أنه لم يخبر والده عن لقائه بالمحامية الروسية. وقال ترامب الابن لبرنامج "هانيتي" على "فوكس نيوز": "كلا، كان هذا مجرد لا شيء. لم يكن هناك شيء لقوله".

وأضاف أن لقاءه بالمحامية الروسية "كان مجرد 20 دقيقة أهدرت سدى بكل ما للكلمة من معنى وهذا كان مخزيا"، مؤكداً أن هذا اللقاء "ما كنت لأتذكره لو لم تبدأوا بالنبش في هذا الموضوع".

وتابع: "بصراحة قلت في نفسي أن أحدهم لديه معلومات بشأن منافستنا. الأمور تسير بسرعة مليون كيلومتر في الساعة.. ربما يكون هذا شيئا يجب أن استمع إليه"، مبررا موافقته على لقاء المحامية الروسية بأنه ظن أنه قد تكون لديها أدلة على "قصص" لم يكشف النقاب عنها بالكامل بشأن المرشحة الديموقراطية.

ولكن نجل الرئيس الأميركي أقر بأنه "لو عاد بي الزمن إلى الوراء لقمت بالأمور على الأرجح بطريقة مختلفة بعض الشيء".

بنس ينأى بنفسه

من جهته، عمل نائب الرئيس الأميركي مايك #بنس على النأي بنفسه من الابن البكر للرئيس الأميركي.

وقال مارك لوتر المتحدث باسم مايك بنس في بيان لشبكة "إم. إس. إن. بي. سي"، إن "نائب الرئيس يعمل يوميا على الترويج لبرنامج الرئيس"، مضيفاً أنه "لم يكن على علم باللقاء وهو على كل حال غير مهتم بالأخبار المرتبطة بالحملة الانتخابية خصوصا تلك المتعلقة بالمرحلة التي سبقت انضمامه إليها".

وكان ترمب اختار مايك بنس ليكون مرشحه لنيابة الرئاسة في 15 تموز/يوليو 2016.