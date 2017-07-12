على الرغم من الاختلافات.. لقاء يجمع ترمب وماكرون الخميس

يتوجه الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، إلى باريس، اليوم الأربعاء، للاجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، حيث سيسعى الزعيمان للعمل معاً بشأن سوريا ومكافحة الإرهاب، بينما سيتجنبان القضايا الشائكة التي يختلفان بشأنها.

ويتخذ ترمب وماكرون، وهما وجهان جديدان على الساحة السياسية حققا انتصارين غير متوقعين في انتخاباتهما الرئاسية، مواقف مختلفة تماماً في مجالات مثل تغير المناخ والتجارة.

وقال مسؤولون أميركيون وفرنسيون إن زيارة ترمب لباريس ستتيح للزعيمين التركيز على المجالات التي تتداخل فيها مصالحهما، ومنها حل الصراع في #سوريا ومكافحة #الإرهاب_العالمي.

ووجه ماكرون الدعوة لترمب لزيارة فرنسا للمشاركة في احتفالات يوم الباستيل في 14 تموز/يوليو وبمناسبة مرور 100 عام على دخول القوات الأميركية الحرب العالمية الأولى.

كما سيصل ترمب إلى باريس صباح الخميس وسوف يشارك في حفل استقبال في ليزانفاليد، حيث سيتفقد متحفاً فرنسياً عن الحرب ويزور مقبرة نابليون. وقال البيت الأبيض إن ترمب وماكرون سيعقدان بعد ذلك اجتماعاً ثنائياً يعقبه مؤتمر صحافي.

ويعتزم الرئيسان وزوجتاهما تناول العشاء في مطعم في برج إيفل ليل الخميس.