ترمب: نواجه تهديدات من أنظمة تدعم وتمول الإرهاب

‏قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، في #باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إننا نواجه تهديدات من قيادات وأنظمة في العالم ممن يمولون الإرهاب ويدعمونه.

وأضاف ترمب أن علاقة #أميركا مع #فرنسا أقوى من أي وقت مضى. ولفت الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تؤكد التزامها بهزيمة الإرهاب.

وأشار ترمب إلى دعم حكومة #العراق للمحافظة على ما تم إنجازه. ‏وأكد ترمب "نسعى للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا".

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي أنه عقد مباحثات طويلة مع ترمب شملت مكافحة الإرهاب.

وأضاف ماكرون "اتفقنا على متابعة العمل المشترك في سوريا والعراق"، مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل مجموعة اتصال لإنشاء خارطة طريق أممية لما بعد الحرب في #سوريا.

‏وأكد ماكرون أنه لا خلاف مع واشنطن حول مكافحة الإرهاب. وقال "غيرنا عقيدة فرنسا حول سوريا للوصول إلى حل سياسي شامل".

‏وشدد الرئيس الفرنسي على أن أي استخدام للسلاح الكيمياوي في سوريا سنقوم برد مباشر على المخازن.

‏وقال ماكرون إن فرنسا لن تضع رحيل #بشار_الأسد شرطا للوصول إلى حل سياسي.

ووصل الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، صباح الخميس، إلى #باريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل #ماكرون، وحضور العرض التقليدي في مناسبة #اليوم_الوطني في 14 تموز/يوليو كما أعلن البيت الأبيض.

وسيشارك ترمب في #الاحتفالات بيوم الباستيل وإحياء الذكرى المئوية لانضمام القوات الأميركية للحرب العالمية الأولى.