ترمب: علمت بلقاء ابني والمحامية الروسية.. من يومين فقط

أكد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الأربعاء، أنه لم يكن يعلم بلقاء نجله #دونالد_جونيور مع #محامية_روسية في العام الماضي، وهو اللقاء الذي أثار جدلاً واسعاً، وأوضح لوكالة "رويترز" أنه لم يعلم به إلا قبل يومين فقط.

وعندما سئل في مقابلة بالبيت الأبيض عن لقاء #ترمب_الابن مع المحامية الروسية، ناتاليا فسيلنيتسكايا، قال الرئيس الأميركي: "لا لم أعرف إلا قبل يومين عندما سمعت بذلك".

ونشر #دونالد_جونيور أمس الثلاثاء رسائل بريد إلكتروني أوضحت أنه قبِل بشغف الاجتماع بالمحامية بعدما قيل له إنها محامية حكومية، قد يكون لديها معلومات تضر بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، في إطار دعم موسكو الرسمي لحملة والده في الانتخابات الرئاسية.

واعتبر الرئيس الأميركي في المقابلة أن ابنه لم يخطئ لاجتماعه بالمحامية الروسية، مضيفاً: "أعتقد أن كثيرا من الناس كانوا سيعقدون هذا الاجتماع لو أنهم مكانه".

وفي المقابلة التي جرت يوم الأربعاء قال الرئيس الأميركي أيضا إنه وجه سؤالا مباشرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عما إن كان قد لعب دورا في ما تقول المخابرات الأميركية إنه تدخل روسي في الحملة الرئاسية وذكر أن بوتين أكد عدم تدخله.

وقال ترامب إنه أمضى أول 20 أو 25 دقيقة من اجتماعه مع #بوتين الذي استغرق أكثر من ساعتين في ألمانيا يوم الجمعة الماضي في التحدث عن مسألة التدخل في الانتخابات.

وأضاف: "سألت: هل فعلت هذا؟ وأجاب: لا، لم أفعل. بالقطع لم أفعل. ثم سألته مرة ثانية بأسلوب مختلف تماما فأكد أنه لم يفعل".