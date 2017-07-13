مرشح ترمب لقيادة الـ"أف.بي.آي" يتعهد بأن يكون مستقلاً

قال #كريستوفر_راي مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقيادة مكتب التحقيقات الاتحادي #أف_بي_آي الأربعاء إنه سيرفض التعهد بالولاء لترمب، كما رفض وصف الرئيس للتحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات بأنه "حملة ملاحقة"، متعهداً بالاستقالة إذا طلب منه الرئيس أن يقوم بشيء غير قانوني.

وسعى راي، الذي رشحه #ترمب في 7 يونيو/حزيران ليحل محل #جيمس_كومي مديراً لمكتب التحقيقات الاتحادي، لأن ينأى بنفسه عن الرئيس الجمهوري بل قال إنه سيكون من غير المرجح بشدة أن يوافق على لقاء ترمب في اجتماعات ثنائية.

وحضر راي جلسة اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ لتأكيد ترشيحه في وقت تشهد فيه واشنطن ضجة بسبب رسائل بريد إلكتروني من عام 2016 نشرت الثلاثاء وتظهر أن دونالد ترمب الابن وافق بحماس العام الماضي على لقاء امرأة قيل له إنها محامية حكومية روسية، ربما كان لديها معلومات ضارة بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وتملص راي من الرد على أسئلة محددة من السيناتور الجمهوري، لينزي غراهام، بشأن الرسائل الإلكترونية لترمب الابن، لكنه قال: "أي تهديدات أو مساع للتدخل في انتخاباتنا من أي دولة أو أي طرف من غير الدول هي الشيء الذي سيود مكتب التحقيقات الاتحادي أن يعرفه".

ولم يخطر ابن ترمب #مكتب_التحقيقات_الاتحادي وكتب أنه "يحب ذلك" العرض الروسي بتقديم معلومات عن كلينتون.

وأضاف راي أنه ليس لديه سبب للتشكيك فيما خلصت إليه وكالات المخابرات الأميركية من أن روسيا تدخلت في الانتخابات لمساعدة ترمب بوسائل منها التسلل الإلكتروني ونشر رسائل بريد إلكتروني ضارة بكلينتون.

وفي أعقاب إقالة كومي عينت وزارة العدل روبرت مولر، الذي كان مديرا سابقا لمكتب التحقيقات الاتحادي، مستشارا خاصا يحقق في مزاعم التدخل الروسي في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2016 واحتمال التواطؤ بين موسكو ومساعدين لترمب.

وأقال ترمب كومي يوم التاسع من مايو/أيار معللاً ذلك في وقت لاحق "بمسألة روسيا".

وكثيرا ما وصف ترمب التحقيق الروسي بأنه "حملة ملاحقة". وألقت المسألة الروسية بظلالها على الأشهر الستة التي قضاها ترمب في منصبه.

وقال راي للسيناتور الجمهوري غراهام: "لا أرى أن المدير مولر يقوم بحملة ملاحقة".

وخدم راي وكومي معا في وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

وقال راي إنه "ملتزم بشدة" بدعم مولر في التحقيق الخاص ووصفه بأنه "شخص شديد النزاهة وأكن له احتراما كبيرا".

وطلبت ديان فاينستاين من راي أن يبلغ اللجنة: "إذا علمت بأمر أي مكائد للعبث بتحقيق مولر". ورد قائلاً: "مفهوم".

لا قسم ولاء

قال راي إنه لم يتحدث مع أي أحد في البيت الأبيض عن إقالة كومي. وأضاف أنه لم يطلب منه أحد في البيت الأبيض التعهد بالولاء لترمب، وهو ما قال كومي إن ترمب طلبه منه. وقال راي إنه لن يقدم مثل هذا التعهد إذا ما طلب منه.

وأضاف: "ولائي للدستور ولحكم القانون ولمهمة مكتب التحقيقات الاتحادي. ولم يطلب مني أحد أي نوع من قسم الولاء في أي مرحلة من هذه العملية. وقطعا لم أقدم قسما".

وقال كومي في إفادة أمام اللجنة ذاتها إن ترمب طلب منه خلال اجتماعات خاصة أن يتعهد بالولاء له ويسقط التحقيق في شأن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. وأضاف أنه شعر بأنه تمت إقالته في مسعى من الرئيس لعرقلة تحقيق روسيا.

وسأل السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي راي: "إذا طلب منك الرئيس أن تقوم بشيء غير قانوني أو غير أخلاقي.. فماذا ستقول؟".

وأجاب راي: "أولا سأحاول إقناعه بالعدول عن ذلك. وإذا فشل ذلك فسوف أستقيل".

وعندما سأله السيناتور الديمقراطي ديك دوربين إن كان سيجتمع في المكتب البيضاوي مع الرئيس من دون حضور أحد فأجاب: "أعتقد أن هذا سيكون مستبعدا بشكل كبير".

وراي محام سابق بوزارة العدل وسبق له أن دافع عن حاكم ولاية نيوجيرزي كريس كريستي في فضيحة سياسية.

وأثارت المزاعم بأن ترمب ضغط على كومي بشأن التحقيق في أمر فلين تساؤلات بشأن إن كان سلوك ترمب يصل إلى حد عرقلة العدالة وهي مسألة محتملة في أي مساع مستقبلية محتملة في الكونغرس لمساءلة الرئيس الجمهوري بهدف عزله من منصبه.

وكرر راي تعهده بالاستقلال. وقال راي للجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ: "هناك طريقة صائبة وحيدة فقط لتولي هذه الوظيفة وهي بالاستقلال التام.. واتباع التعليمات وأداء العمل بشكل مستقيم ومخلص للدستور ولقوانيننا ومن دون خوف أو محسوبية وقطعا من دون اعتبار لأي تأثير للسياسة الحزبية".