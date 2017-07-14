أميركا: لا نملك إثباتاً على مقتل البغدادي

قال وزير الدفاع الأميركي، جيم #ماتيس، الجمعة، إنه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي مقتل زعيم #داعش أبو بكر #البغدادي عقب التقارير التي وردت من #سوريا بأنه قتل.

وقال ماتيس "لو كنا نعلم لقلنا لكم، ولكن الآن لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي ذلك"، مضيفا "نحن نفترض أنه حي حتى يثبت عكس ذلك، وهو ما لا أستطيع إثباته الآن".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال في 11 يوليو، إنه تلقى معلومات مؤكدة عن مقتل أبو بكر #البغدادي، زعيم تنظيم داعش.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أنه "أكدت قيادات من الصف الأول في تنظيم (داعش) متواجدة في ريف دير الزور للمرصد وفاة أبو بكر البغدادي. علمنا اليوم ولكن لا نعرف متى أو كيف فارق الحياة".

لكن وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون ذكرت أنه ليس لدينا معلومات تؤيد أنباء وفاة البغدادي.

وكانت تقارير إيرانية وروسية تحدثت عن مقتل زعيم التنظيم، وبعضها قال إنه "متأكد 100%" من مقتله، لكن التحالف الدولي حينها أعلن أن ليس لديه أي دليل "ملموس" على ذلك.