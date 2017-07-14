ترمب: الجدار لن يمتد على طول الحدود مع المكسيك

قال الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، إن الأمر قد لا يستلزم إقامة الجدار الذي يريد أن يبنيه على الحدود الأميركية المكسيكية الممتدة 3200 كيلومتر (2000 ميل)، بحيث يغطي الحدود كاملة، نظرا لوجود حواجز طبيعية.

وأضاف ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة المتجهة من واشنطن إلى #باريس: "هناك جبال وهناك أنهار عنيفة وجارفة. توجد مناطق نائية جدا ولا أحد يعبر من خلالها في الواقع، لكنك ستحتاج جدارا على مسافة بين 700 و900 ميل".

وأوضح ترمب أيضا للصحافيين على متن الطائرة أنه من المهم أن يتمكن #حرس_الحدود وغيرهم من الرؤية عبر #الجدار ، بحيث يمكنهم متابعة المخاطر الوشيكة.

وتابع الرئيس الأميركي في التصريحات التي أذاعها البيت الأبيض: "من الأمور المروعة أن يلقوا أكياسا ضخمة من #المخدرات عبر الجدار، وإذا كان لديك أناس على الجانب الآخر من الجدار فإنك لا تراهم. يصيبونك في الرأس بنحو 60 رطلا".

وأحد وعود ترمب الرئيسية في حملته الانتخابية العام الماضي بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير المشروعة.

وأسفر تعهده بأن تدفع المكسيك ثمن بناء الجدار، وهو أمر رفضته الحكومة المكسيكية مرارا، فضلا عن تضرر العلاقات بين الجارتين.

وقال ترمب إنه سيجد طريقة لتعوض بها #المكسيك الولايات المتحدة عن بناء الجدار، لكن الأمر سيتطلب موافقة الكونغرس أولا على تمويله.

لكن بعد مرور نحو ستة أشهر تقريبا على رئاسته طلب ترمب من الكونغرس 1.6 مليار دولار فقط لمشروع تُقدر تكلفته بما يزيد على 20 مليار دولار.

وتغطي الحواجز التي تشمل جدرانا وسياجات نحو 600 ميل بالفعل من الحدود بين البلدين والممتدة عبر أربع ولايات أميركية.

وقدم الجمهوريون في لجنة المخصصات بمجلس النواب مشروع قانون يوم الثلاثاء للموافقة على تمويل قيمته 1.6 مليار دولار للجدار، لكن من المتوقع أن يعارضه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.