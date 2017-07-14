قاضٍ أميركي يسمح للأجداد بالدخول: حظرهم ضد الفطرة

قال قاض أميركي إن الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس #دونالد_ترمب على دخول مسافرين من 6 دول ذات غالبية مسلمة لا يمكنه منع الأجداد وأقارب آخرين لمواطنين أميركيين من دخول البلاد.

ويفتح الحكم الذي أصدره القاضي ديريك واتسون في هونولولو، الباب أيضا لدخول مزيد من اللاجئين في هزيمة جديدة لترمب في المحاكم ضمن المعركة الطويلة على أمر تنفيذي انتهى به الحال أمام #المحكمة_العليا.

وطلبت ولاية #هاواي من واتسون أن يفسر حكما للمحكمة العليا أعاد العمل بأجزاء من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في 6 مارس/أذار ويحظر دخول مسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان و #سوريا و #اليمن لمدة 90 يوما، واللاجئين لمدة 120 يوما.

وأفادت المحكمة العليا الشهر الماضي أن الحظر قد يسري لكن أي شخص من الدول الست له علاقة وثيقة بمواطن أو كيان أميركي لن يُمنع من دخول الولايات المتحدة.

وفسرت إدارة ترمب هذا الرأي بأنه يعني السماح للأزواج والزوجات والآباء والأطفال والخطيب والخطيبة والأشقاء بدخول البلاد، لكنه يحظر دخول الأجداد وأفراد آخرين من الأسرة في تحرك وصفه ترمب بأنه ضروري لمنع الهجمات.

"الفطرة السليمة"

وانتقد واتسون بشدة تعريف الحكومة لعلاقات القرابة الوثيقة، وقال إنه "يناقض الفطرة السليمة"، في حكم يغير الطريقة التي يمكن تطبيق الحظر بها حاليا.

وكتب قائلا: "على سبيل المثال، الفطرة السليمة تملي علينا أن تعريف أفراد الأسرة المقربين يشمل الأجداد. بالطبع الأجداد هم خير مثال على أفراد الأسرة المقربين".

وأعلن المدعي العام لهاواي دوجلاس تشين في بيان أن الأمر التنفيذي هو ذريعة للتمييز غير المشروع.

وطلب تشين من واتسون إصدار أمر قضائي يسمح للأجداد وأقارب آخرين بدخول الولايات المتحدة.