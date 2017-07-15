ترمب: قطر دعمت الإرهاب وهناك دول جاهزة لاستقبال قاعدتنا

شدد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، على ضرورة توقف #قطر عن #تمويل_الإرهاب، وقال في مقابلة مع قناة CBN الأميركية إن قطر عُرفت بتمويل الإرهاب، وينبغي أن توقف ذلك فوراً.

وأشار ترمب إلى أن علاقة #واشنطن بقطر جيدة، فيما يتعلق بـ #القاعدة_العسكرية_الأميركية، ولكن لو اضطرت الولايات المتحدة إلى ترك القاعدة في قطر، سترحب عشرات الدول ببناء القاعدة.

ولم يترك الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مجالاً للشك من موقف بلاده من دعم قطر للإرهاب، وذلك خلال حديث خاص إلى قناة سي بي أن، قائلاً "قطر عرفت بأنها تمول الإرهاب وقلنا لهم. لا يمكنكم فعل ذلك. ولا بد من تجويع الوحش.. والوحش هو الإرهاب".

وحول الاختلاف في إدارة الملف بين ترمب ووزير خارجيته ريكس #تيلرسون شدد على أن المسألة اختلاف طفيف بالتعبير والأسلوب فقط.

وأوضح ترمب في هذا الصدد "ريكس يقوم بمجهود رائع. ونحن ربما نختلف قليلاً في التعبير.. لكننا ذهبنا للسعودية وعقدنا قمة حضرها 54 دولة.. يومان من أكثر الأوقات تميزاً. وكانت قمة بحق مميزة. وشددنا على ضرورة وقف تمويل الإرهاب".

وحول مسألة وجود القاعدة العسكرية الأميركية في قطر لفت ترمب إلى وجود دول بديلة، قائلاً "الأمور ستكون بخير.. وهناك عشر دول.. يمكنها أن تستقبل قواعدنا العسكرية.. وأظن أن الأمور ستكون بخير مع قطر.. لكن هناك دولاً بديلة في حال الحاجة لمغادرة قطر".

وشدد ترمب على أن قطر تغرد خارج السرب، وهناك محاولات لإعادتها إلى منطق الصواب.