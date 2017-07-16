جراحة لماكين ترجئ التصويت على إلغاء "أوباماكير"

أرجأ مجلس الشيوخ الأميركي أعماله بشأن إلغاء قانون الرعاية الصحية "أوباماكير" واستبداله بانتظار تعافي السيناتور جون ماكين من جراحة لإزالة تخثر في الدم، بحسب ما أعلن ليل السبت-الأحد زعيم الجمهوريين في #الكونغرس.

وإصلاح نظام الرعاية الصحية الذي شكل عنوانا رئيسيا في حملة الرئيس دونالد ترمب والعديد من الجمهوريين، على وشك الانهيار بإعلان سيناتورين جمهوريين معارضتهما له. ويرجح سقوطه إذا جرى التصويت بغياب ماكين.

وقال زعيم الغالبية الجمهورية، ميتش ماكونيل، في بيان تمنى فيه لنائب أريزونا التعافي: "هناك قلة قليلة من الناس أكثر صلابة من صديقي #جون_ماكين، وأنا واثق من أنه سيعود إلينا قريبا".

وتابع ماكونيل: "ريثما يتعافى جون، سيتابع #مجلس_الشيوخ النظر في قضايا التشريع والتعيينات، وسيؤجل البت في قانون الرعاية الصحية".

وأعلن "مستشفى مايو كلينيك"، حيث أجرى ماكين جراحة إزالة تخثر للدم فوق عينه اليمنى، أن تخثرا بحجم خمس سنتيمترات تمت "إزالته بنجاح" خلال "عملية جراحية بسيطة". ومن المتوقع صدور نتائج تحليل الخلايا في الأيام المقبلة.

من جهته، أعلن مكتب ماكين أن السيناتور الجمهوري "معنوياته عالية ويتعافى في منزله بين أفراد عائلته" في أريزونا على مدى الأسبوع المقبل.

وسعى #ترمب جاهدا في الأشهر الستة الأولى من ولايته إلى إلغاء الإصلاحات التي أقرها سلفه باراك أوباما في 2010.

وعبّر العديد من الجمهوريين، ولا سيما في الجناحين المحافظ والمعتدل في الحزب، عن قلق بالغ حيال مسودة القانون المعدلة للرعاية الصحية التي كشف عنها الخميس.

وتنص المسودة على الإبقاء على أجزاء من برنامج #أوباماكير وإلغاء جزء كبير من تمويله، وكذلك تقليص برنامج "ميديك ايد" للرعاية الصحية الفيدرالية للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي الجهة المقابلة، يتكتل الديمقراطيون ضد المشروع، وبذلك يحتاج ماكونيل إلى دعم 50 من أصل 52 سيناتورا جمهوريا لإقرار المشروع في مجلس الشيوخ الذي يتألف من 100 عضو. وفي حال الوصول إلى تعادل في الأصوات بنسبة 50 إلى 50، تعود الكلمة الفصل إلى نائب الرئيس مايك بنس.