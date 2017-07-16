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ماكرون يلمح: ترمب قد لا ينسحب من اتفاقية المناخ

المصدر: دبي - العربية.نت
الرئيسان الفرنسي والأميركي
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نقلت صحيفة لو جورنال دو ديمانش عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، قوله إنه يأمل أن يتراجع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، عن قرار انسحاب #الولايات_المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

وقال ماكرون للصحيفة "(ترمب) أبلغني أنه سيحاول التوصل لحل في الشهور المقبلة" في إشارة إلى اجتماعات بين الزعيمين الأسبوع الماضي في باريس.

وأضاف "تحدثنا بالتفصيل بشأن أشياء قد تجعله يعود إلى #اتفاقية_باريس".

وأكد ترمب أن اتفاقية باريس متساهلة إزاء أكبر الدول المسببة للتلوث، مثل الصين والهند مما يعرض الصناعة الأميركية للخطر.

وترك ترمب الباب مفتوحاً فيما يبدو يوم الجمعة بشأن تغيير موقفه من اتفاقية باريس، التي أعلن انسحاب الولايات المتحدة منها هذا العام.

وتابع ترمب مراراً أنه سيكون منفتحاً على اتفاق أفضل للولايات المتحدة.

كلمات دالّة

#ماكرون, #ترمب, #الولايات المتحدة, #اتفاقية باريس

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