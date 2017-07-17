أميركا ترفع الحظر عن الكمبيوتر على متن الخطوط السعودية

أعلنت إدارة أمن وسائل النقل الأميركية، الاثنين، أنها رفعت حظراً على حمل الركاب لأجهزة كمبيوتر محمولة على متن طائرات الخطوط الجوية #السعودية المتجهة إلى #الولايات_المتحدة، والتي كانت آخر شركة طيران تخضع لتلك القيود.

وفرض المسؤولون الأميركيون هذا الحظر في آذار/مارس على تسع شركات طيران أغلبها من الشرق الأوسط، ضمن إجراءات أميركية لمواجهة تهديدات باحتمال وضع متفجرات في أجهزة كمبيوتر محمولة وغيرها من الأجهزة.

كما أعلن المسؤولون الأميركيون، في الشهر الماضي، عن متطلبات أمنية جديدة وفرضوا على كل خطوط الطيران اتباعها بدلاً من توسيع الحظر ورفعوا القيود عن شركات طيران تباعاً بالتزامن مع تعزيزهم لإجراءات الأمن المتبعة لديهم.

وقال متحدث باسم إدارة أمن النقل الأميركية إن الحكومة الأميركية رفعت القيود عن المركز الرئيسي للخطوط الجوية السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الاثنين. وذكر المتحدث جيمس غريغوري أن مسؤولين من الحكومة الأميركية سيزورون مطار الملك خالد الدولي في الرياض "في وقت لاحق هذا الأسبوع للتأكد من تطبيق ذلك هناك أيضاً".

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الخميس، تعليمات معدلة لشركات الطيران في أنحاء العالم رداً على طلبات لتوضيح إجراءات أمن الطيران المقرر دخولها حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأشار مسؤول طيران مطلع على الأمر إلى أن التعليمات أعطت شركات الطيران المزيد من المرونة ووقتاً إضافياً للحصول على أجهزة الكشف عن المتفجرات.

كذلك كانت شركة #طيران_الإمارات، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، قد ذكرت في وقت سابق من تموز/يوليو الحالي أن الولايات المتحدة رفعت الحظر عن اصطحاب الركاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات المتجهة إلى مدن أميركية وذلك "بأثر فوري".