البيت الأبيض: ترمب مقتنع بأن الاتفاق النووي "صفقة سيئة"

أعلن المتحدث باسم #البيت_الأبيض، شون سبايسر، أن وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، سيصدر "قريباً جداً" بياناً عن اتفاق #إيران النووي مع القوى العالمية، والذي وصفه الرئيس دونالد #ترمب بأنه "اتفاق سيئ".

ويتعين على وزارة الخارجية الأميركية، بموجب القانون الأميركي، أن تخطر #الكونغرس كل 90 يوماً عن امتثال إيران للاتفاق المبرم في 2015. واليوم الاثنين هو نهاية الموعد. وأشار مسؤول أميركي كبير الأسبوع الماضي إلى أنه من المرجح للغاية أن تقول الإدارة إن إيران ملتزمة بالاتفاق رغم تحفظات ترمب عليه.

وقال سبايسر للصحافيين: "سيصدر وزير الخارجية بياناً قريباً جداً عن ذلك الاتفاق.. أعتقد أنكم جميعاً تعرفون أن الرئيس أوضح أنه يعتقد أنه كان اتفاقاً سيئاً.. اتفاق سيئ بالنسبة للولايات المتحدة".