بعد انهيار مشروع الرعاية الصحية.. ترمب يلوم من؟

ألقى الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب باللوم على الحزب الديمقراطي وعدد من الجمهوريين، الثلاثاء، على انهيار مشروع #الرعاية_الصحية الجديد، أحد أهم وعوده خلال حملته الانتخابية.

وتعرض مسعى الجمهوريين لإلغاء الإصلاحات التي أدخلها الرئيس السابق #باراك_أوباما على نظام الرعاية الصحية في 2010 والمسماة "أوباماكير" لضربة قاضية بعدما أعلن سيناتوران جمهوريان إضافيان، الاثنين، معارضتهما للمشروع الجديد. وللجمهوريين 52 عضوا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

وفي الجهة المقابلة يتكتل الديمقراطيون ضد المشروع، وانضم إليهم في المعارضة السيناتوران الجمهوريان سوزان كولينز وراند بول الأسبوع الماضي. وليل الاثنين أعلن السيناتوران مايك لي وجيري موران معارضتهما للمشروع.

ويعد هذا الانهيار ضربة قوية لترمب وحزبه الجمهوري الذي كان تعهد إسقاط " #أوباماكير".

وقال ترمب على #تويتر صباح الثلاثاء: "الديمقراطيون وقلة من #الجمهوريين (في الكونغرس) أصيبوا بخيبة أمل. معظم الجمهوريين كانوا مخلصين، مذهلين، وعملوا بجهد. سنعود!".

وأضاف: "كما قلت دائما، أسقطوا أوباماكير، ولنوحد جهودنا ونقدم خطة رعاية صحية عظيمة".

ويدعو #ترمب باستمرار لإلغاء واستبدال "أوباماكير" في الوقت نفسه، عوضا عن القيام بذلك على مراحل، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتم سريعا.