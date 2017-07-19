ترمب يعيّن جون هانتسمان سفيراً لدى موسكو

عيّن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الثلاثاء، حاكم ولاية #يوتاه السابق والدبلوماسي المخضرم جون هانتسمان سفيراً لدى #موسكو، كما أعلن البيت الأبيض.

والحاكم الجمهوري السابق لولاية يوتاه (غربا) والذي كان الرئيس السابق، باراك أوباما، عيّنه سفيراً في الصين بين العامين 2009 و2011، خدم أيضا كسفير لدى سنغافورة.

ويأتي تعيينه على رأس البعثة الدبلوماسية الأميركية في موسكو في غمرة التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية واحتمال تورط أفراد من حملة ترمب في هذا التدخل.