كواليس اجتماع غير معلن بين ترمب وبوتين بقمة العشرين

قال مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ونظيره الروسي فلاديمير #بوتين عقدا اجتماعاً ثانياً لم يكشف عنه من قبل خلال قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر في ألمانيا.

كان الزعيمان قد اجتمعا على مدى ساعتين في السابع من يوليو/تموز في لقاء رسمي قال ترمب لاحقا إن بوتين نفى خلاله المزاعم بأنه وجه المساعي بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

ولم يذكر المسؤول في البيت الأبيض مدة الاجتماع الثاني أو الموضوعات التي تناولها.

وقال إيان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية الذي كان أول من كشف عن الاجتماع في مذكرة إلى العملاء إن المحادثة الثانية بين ترمب وبوتين جرت خلال عشاء لزعماء دول مجموعة العشرين وأزواجهم في هامبورغ.

وأظهرت تغطية تلفزيونية للعشاء السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تجلس بجوار بوتين.

وقال بريمر إن ترمب نهض من مقعده في منتصف العشاء وقضى نحو ساعة يتحدث "بشكل خاص وحماسي" مع بوتين "ولم يكن معهما سوى مترجم بوتين الخاص".

وأضاف بريمر أن عدم وجود مترجم أميركي أثار دهشة الزعماء الآخرين خلال العشاء، واصفاً ذلك بأنه "انتهاك لبروتوكول الأمن القومي".

ويخضع ترمب لتدقيق شديد من جانب الكونغرس ومحقق خاص وسط تحقيقات في مزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وفي احتمال حدوث تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا. ونفى ترمب أي تواطؤ.