محامية روسية التقت ابن ترمب: أشهد أمام الكونغرس

أعلنت المحامية الروسية التي التقت ابن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، في أعقاب فوز والده بالترشح للانتخابات الرئاسية العام الماضي، أنها جاهزة للشهادة أمام الكونغرس لوضع حد لما سمّته "بالهستيريا الجماعية" حول هذا اللقاء.

وأشارت رسائل بالبريد الإلكتروني، كشف عنها الابن الأكبر لترمب، إلى أنه وافق العام الماضي على لقاء المحامية الروسية #ناتاليا_فسيلنيتسكايا التي قيل له إنها محامية تابعة للحكومة الروسية، وربما تملك معلومات تضر بمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة #هيلاري_كلينتون .

وذكرت فسيلنيتسكايا في السابق أنها محامية خاصة، ولم تملك قط معلومات تضر بكلينتون ونفت أي صلة لها بالكرملين.

وقالت في حديث لقناة (آر. تي) التلفزيونية المدعومة من الكرملين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "أنا جاهزة لإيضاح الموقف وراء هذه الهستيريا الجماعية لكن فقط عبر محامين أو بالشهادة أمام مجلس الشيوخ".

ونفى المسؤولون الروس مراراً المزاعم الأميركية بأن موسكو تدخلت في انتخابات الرئاسة لمساعدة ترمب على الوصول إلى البيت الأبيض.