واشنطن: تركيا عرّضت القوات الأميركية للخطر

قالت وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون، إن نشر وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أماكن يبدو أنها مواقع عسكرية أميركية في #سوريا يعرض القوات الأميركية للخطر، وإن #الولايات_المتحدة شكت إلى تركيا من ذلك.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول يوم الثلاثاء، تقريراً يحدد أماكن 10 مواقع عسكرية أميركية في شمال سوريا، ويذكر بالتفاصيل في بعض الحالات عدد القوات الأميركية والفرنسية الموجودة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون "نشر معلومات عسكرية حساسة يعرض قوات التحالف لمخاطر غير ضرورية، ويمكن أن يعطل العمليات الجارية لهزيمة تنظيم #داعش".

وأضاف باهون "في الوقت الذي لا يمكننا فيه التحقق بشكل مستقل من المصادر التي ساهمت في هذا التقرير فإننا سنشعر بقلق بالغ إذا عرض مسؤولون من شريك في حلف شمال الأطلسي قواتنا للخطر عن عمد بنشر معلومات حساسة".

كما تابع أن الولايات المتحدة عبرت لتركيا عن قلقها.