الكرملين يوضح حقيقة اجتماع ترمب ببوتين في قمة العشرين

نفى #الكرملين، الخميس، إجراء "اجتماع سري" بين الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين ونظيره الأميركي دونالد #ترمب على هامش قمة #مجموعة_العشرين هذا الشهر، لكنه أكد إجراء حديث غير رسمي بينهما على مأدبة عشاء.

وكان الكرملين يرد على أسئلة بشأن محادثة سابقة بين الزعيمين لم يكشف عنها أثارت قلق بعض السياسيين #الأميركيين حيال طريقة تعامل ترمب مع ملف العلاقات مع #روسيا.

وشكل سلوك ترمب مع نظيره الروسي مادة للمراقبة اللصيقة خلال قمة العشرين في أعقاب مزاعم عن محاولة موسكو التدخل في #الانتخابات_الرئاسية_الأميركية عام 2016 لمساعدة ترمب على الوصول إلى #البيت_ الأبيض الأمر الذي تنفيه روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم #الكرملين ردا على سؤال عن طبيعة هذه المحادثة على العشاء "لم يكن هناك أي اجتماع سري".

كما أشار إلى أن #الزعيمين أجريا محادثة غير رسمية على العشاء وناقشا مسألة التبني.

ووقع بوتين عام 2012 على قانون يمنع بموجبه الأميركيين من تبني أطفال روس رداً على قانون جديد لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.