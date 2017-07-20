أميركا تحذر من تعزيز حزب الله لترسانته العسكرية

حذرت السفيرة الأميركية لدى #الأمم_المتحدة، نيكي هالي، من أن ميليشيات #حزب_الله اللبناني تعزز ترسانتها من الأسلحة.

وطالبت هالي #المجتمع_الدولي بإيلاء أنشطة ميليشيات حزب الله الاهتمام اللازم والضغط عليها لنزع سلاحها.

وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة في بيان لها، إن السفيرة هالي دقت ناقوس الخطر بشأن مراكمة حزب الله للأسلحة، وهو وضع يتطلب اهتمام المجتمع الدولي لمنع مزيد من التصعيد في التوترات الإقليمية.

وأضاف البيان أن السفيرة الأميركية شددت على وجوب أن يمارس المجتمع الدولي المزيد من الضغوط على حزب الله اللبناني لنزع سلاحه والكف عن سلوكه المزعزع للاستقرار.