ترمب: ماكرون يحب أن يمسك يدي

عاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب مجددا، الخميس، إلى الكلام عن زيارته الأخيرة إلى #فرنسا، مشدداً على أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يحب أن يمسك يده، معتبراً أن "برج ايفل" لم يجمع قبلا حشدا كبيرا مثل ذلك الذي تجمع لدى تناوله طعام العشاء في أحد مطاعم البرج.

وقال ترمب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن #ماكرون "شخص ممتاز، ذكي وقوي، ويحب أن يمسك يدي"، مضيفاً أن "الناس لا يدركون إلى أي حد يحب أن يمسك بيدي. والأمر جيد".

وتابع #ترمب: "بالفعل إنه شخص جيد. إنه عنيد لكن عليه أن يكون كذلك. أعتقد أنه سيكون رئيسا ممتازا لفرنسا، لكنه يحب أن يمسك يدي".

وكان ترمب حضر العرض العسكري في الشانزليزيه في #باريس بمناسبة العيد الوطني في 14 تموز/يوليو الذي تزامن هذه السنة مع مرور 100 عام على دخول #الولايات_المتحدة الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء.

وقال ترمب إنه "تفاجأ" بتلقيه هذه الدعوة بعد قراره الانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ التي وقعتها 195 دولة عام 2014.

وعن العرض العسكري، قال ترمب إنه كان "أحد أجمل العروض" التي شاهدها، مضيفا "علينا أن نقوم بعرض مماثل على جادة بنسلفانيا" في واشنطن بين مقر الكونغرس والبيت الأبيض.

وتابع مواصلا كلامه عن العرض: "الأمر لم يكن أمرا عاديا على الإطلاق. ربما كانت هناك نحو 200 طائرة فوق رؤوسنا".

عن العشاء بين الرئيسين مع زوجتيهما في مطعم في برج ايفل، قال ترمب "في تاريخ برج ايفل لم تشهد الباحة أمامه قبلا احتفالا" يوازي ما حصل لدى تناولهم طعام العشاء، مضيفا: "كان هناك آلاف وآلاف الأشخاص، لأنهم سمعوا بأننا نتناول طعام العشاء هناك" قبل أن يتطرق إلى زيارته إلى قبر نابوليون.

وتابع: "لقد انتهى نابوليون بشكل لم يكن جيدا.. كم مرة أنقذت الأحوال الجوية روسيا؟" في إشارة إلى هزيمة جيش نابوليون أمام الجيش الروسي، قبل أن يضيف "الأمر نفسه حصل مع هتلر، ذهبوا إلى هناك وتدنت الحرارة إلى ما دون 35 درجة تحت الصفر، فكانت نهاية الجيش النازي".