استقالة شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض

قدم المتحدث باسم البيت الأبيض شون #سبايسر، استقالته بعد أن عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أنتوني سكاراموتشي في منصب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

و #سكاراموتشي (53 عاما) هو خبير مالي في وول ستريت ومؤيد لترمب منذ فترة طويلة.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي إلا أن مصدرا مطلعا على المشاورات أفاد وكالة "فرانس برس" أن #ترمب استقر على قرار تعيين سكاراموتشي.

وشوهد سكاراموتشي في الجناح الغربي للبيت الأبيض الجمعة، يستعد للاجتماع بموظفي المكتب الإعلامي.

وظل هذا المنصب الرفيع في #البيت_الأبيض شاغرا منذ استقالة مدير الاتصالات السابق مايك دوبك في أيار/مايو الفائت.

وباستقالته ينهي سبايسر (45 عاما) فترة خدمة قصيرة لم تخل من المشاكل.

وتهكم برنامج "ساترداي نايت لايف" في مقطع كوميدي على سبايسر سخر فيه من مواجهاته العنيفة مع صحافيي البيت الأبيض وأصبح واحدا من أشهر الشخصيات في إدارة ترمب بعد توليه المنصب في ديسمبر/كانون الأول.

واستهدفه منتقدون في بعض الأحيان لما وصفوها بـ"تصريحاته الكاذبة أو المضللة". وفي الأسابيع الأخيرة قلّت لقاءات سبايسر بالصحافيين في القاعة المخصصة للإفادات الصحافية بالبيت الأبيض.